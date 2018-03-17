Компания Walmart запатентовала дронов-пчел для опыления полей

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart запатентовала автономных дронов-пчел для автоматического опыления полей, сообщает RuNews24.

Дроны-опылители займутся перемещением пыльцы с одной сельскохозяйственной культуры на другую. Чтобы находить цветущие растения, они будут использовать специальные сенсоры и камеры.

Напомним, что первых дронов-пчел разработали пять лет назад в Гарвардском университете. За прошедшее время их «научили» не только летать, но также садиться на любые поверхности и даже плавать под водой.

Благодаря дронам-пчелам можно не только улучшить урожайность сельхозкультур, но и остановить вымирание колоний настоящих пчел.

