В постановке режиссера Нижнекамского театра Тукай оказался в руках демонических сил

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Рузиля Мухамметова). Татарская общественность выступила против сказки «Карурман аша…», основанной на биографии поэта Габдуллы Тукая.

«Под красивым названием кроется уродливое действие. На протяжении полутора часов один позор сменятся другим, и самое страшное – Тукай демонизирован, утерян его священный смысл», – написала литературовед Миляуша Хабутдинова о новом детском спектакле Нижнекамского драматического театра.

Постановка была выпущена на сцене Нижнекамского драмтеатра им. Т. Миннуллина на средства федерального гранта в рамках проекта «Театры малых городов». Автор – главный режиссер театра Рустем Галиев. Режиссер – артист театра Юрий Павлов.

Столичному зрителю спектакль представили на малой сцене Камаловского театра во время казанских гастролей нижнекамской труппы. В основе постановки лежит автобиографическое произведение Тукая «Исемдэ калганнар» («Что я помню о себе»). Главные герои – главарь джиннов Наданов, два его помощника – Мингерэуев и Алтыбишев, Убырлы (Баба-Яга).

«Черные силы хотят отделаться от Поэта сразу после его рождения. Какие только коварные планы они ни строят, чтобы уничтожить его. Используя все свое зло, хотят держать его вдали от народа, хотят сломить. Со всех сил стараются сократить его жизнь – ограничивают 27 годами. Это настоящая сказка о красоте родного языка, о принесении себя в жертву во имя служения народу, об истинном смысле жизни», – написано в аннотации к спектаклю.

«Написанное в аннотации не соответствует действительности. Где тут государственный контроль? Что за дела в детском спектакле? Кто одобрил такой сценарий, кто разрешил претворить пьесу в жизнь?» – озадачена литературовед.

Ученая удивлена тем, что на сцене Тукай появляется с песней «Пар ат», а вместо лошадей запряжены джинны; а когда на видеозаписи показывают сцену прощания с Тукаем, когда его провожают в последний путь, на сцене танцуют джинны. «Это показывает Тукая как игрушку в руках нечистых сил», – отметила Миляуша Хабутдинова.

«Демонизация» Тукая началась с чрезмерного увлечения образом Шурале, этот рогатый шайтан превратился в бренд, метку татарского народа», – говорит писательница Фаузия Байрамова.

«Эту пьесу я написал в 16 лет. В сказке показаны силы, обрекшие Тукая к жизненным трудностям. Они на него воздействуют. И это действие существует в народе и сейчас. Если бы люди действовали друг на друга положительно, мы зажили бы очень хорошо. Волнения в народе появляются от недопонимания», – прокомментировал перед спектаклем автор корреспонденту ИА «Татар-информ».

В этом году Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина претендует на премию Тукая со спектаклем «Анам кыры» («Материнское поле») по повести Ч. Айтматова.