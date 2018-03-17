В соцсетях появилось видео перевернувшегося в Казани грузовика с песком

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами видеозаписи перевернувшегося в Казани «КАМАЗа».

Не исключено, что ДТП произошло сегодня утром. Водитель автомобиля «КАМАЗ», груженного песком, по невыясненным пока причинам не справился с управлением и большегруз перевернулся. Авария произошла на пересечении Проспекта Победы с улицей Дубравная.

В результате ЧП весь песок из кузова грузовика высыпался на дорогу, создав серьезные затруднения в движении транспорта.

Информации о пострадавших пока нет. Но на записи видно, что на место аварии прибыла машина скорой помощи.

