(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). МВД Татарстана советует болельщикам заранее приехать на матч «Рубин – Спартак», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Игра между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» состоится сегодня вечером на стадионе «Казань – Арена».

Перед матчем будет организован тщательный досмотр посетителей стадиона. Всего обеспечивать безопасность мероприятия будут более 600 полицейских, 300 контролеров-распорядителей и около 50 сотрудников частных охранных предприятий.

В свою очередь, Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует казанцам и гостям столицы оставлять свои автомобили в разрешенных местах для парковки либо добираться до «Казань – Арены» на общественном транспорте.

Машины можно будет оставить на парковках ТЦ «Леруа Мерлен», ТЦ «Сфера», ТЦ «Мегастрой», у Дворца водных видов спорта и Ледового двореца «Татнефть-Арена».

