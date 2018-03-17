Новоиспеченный дедушка – баянист Ринат Валиев готовится стать отцом в девятый раз

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Певица Айгуль Бариева в своем аккаунте в Instagram в прямом эфире поговорила с известным баянистом Ринатом Валиевым. Выяснилось, что музыкант готовится стать отцом в девятый раз.

Она спросила, как поживают дети, вспомнив, что старший сын баяниста в Турции.

«Вернулся, женился, родился ребенок», – ответил артист, добавив, что стал дедушкой пять месяцев назад.

«Поздравьте Рината Валиева, Ринат Валиев стал дедом. Вот у кого надо брать пример! Отец восьмерых детей, уже есть внук!» – обратилась Айгуль Бариева к своим подписчикам.

Валиев рассказал, что сын женился два года назад, как только приехал из Турции. Также он сообщил, что сам ждет появления на свет дочери (супруги Валиевы уже воспитывают четверых сыновей – прим. Т-и).

«Ринат, ты уже остановишься на этом? Тебя надо привязать. У тебя хорошая генетика!» – прокомментировала Бариева.

«Чем рождаться в неблагополучных семьях, пусть лучше дети появляются на свет от хороших людей», – добавила она.