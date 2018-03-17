В Татарстане водителя кроссовера зажало в салоне автомобиля после столкновения с грузовиком

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане водителя легковушки зажало в салоне автомобиля после столкновения с грузовиком, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В пятницу утром, 16 марта, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на трассе Казань – Оренбург - В. Колок, недалеко от населенного пункта Алексеевское, произошла серьезная авария. Очевидец рассказал, что лоб в лоб столкнулись кроссовер «КИА» и грузовик «ДАФ»

Прибывшие к месту ДТП спасатели обнаружили, что в корейском автомобиле находятся двое пострадавших. Водителя «КИА» зажало и он не мог самостоятельно покинуть искореженный автомобиль. Спасателям пришлось вытаскивать мужчину-водителя с помощью специальных инструментов.

Водителя и пассажирку «корейца» передали медикам скорой помощи. Шофер грузовика в аварии не пострадал.

Спасатели отключили аккумуляторы разбитых автомобилей, что помогло избежать возгорания.