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Казань впервые принимает первенство России по панкратиону

17 марта 2018, 11:50 , Фото: Салават Камалетдинов

Казань впервые принимает первенство России по панкратиону В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 42 регионов России.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 16 марта в казанском спорткомплексе «Бустан» прошло торжественное открытие первенства России по спортивной борьбе панкратион.

Более 800 борцов из 42 регионов Российской Федерации собрались в столице Татарстана для выявления сильнейших в этой борьбе, которая входила в программу еще первых Олимпийских игр в Греции.

Отметим, что Татарстан впервые принимает соревнования российского уровня по панкратиону.

На торжественном открытии с приветственным словом выступил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин. «Мы рады на гостеприимной земле Татарстана принимать гостей и более 800 борцов из 42 регионов России. Казань не раз становилась хозяйкой чемпионатов России, Европы и мира в различных видах спорта. Хочу отметить, что спортсмены Татарстана не раз показывали высокие результаты на турнирах всех уровней. Я не сомневаюсь, что и этот чемпионат станет для кого-то из молодых борцов ступенькой к дальнейшим мировым победам. Я желаю сегодняшним участникам красивых поединков, а судьям объективного судейства», – сказал он.

Бои пройдут в двух разделах: «традиционный» и «классический». Финальные поединки в разделе «традиционный» состоятся 17 марта, в разделе «классический» – 18 марта.

Сборная Республики Татарстан по спортивной борьбе панкратион представлена практически во всех весовых и возрастных категориях.


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