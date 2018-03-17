(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Мужчине зажало ногу в снегоуборочной машине в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ЧП у дома №20 по улице Бигичева пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 вчера утром.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что у 60-летнего мужчины зажало ногу в снегоуборочной машине. Было видно, что нога сильно трамирована и из нее течет кровь. Сам пострадавший вытащить конечность из аппарата не мог.

Спасатели освободили мужчину и передали его в руки врачам «скорой».

