10 тысяч обращений о благоустройстве пространств поступило от татарстанцев за два дня

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Более 10 тысяч обращений за два дня прислали жители Татарстана в ходе онлайн-опроса по выбору пространств, которые будут благоустроены до 2022 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала помощник Президента РТ Наталия Фишман.

По ее словам, наибольшую активность проявили казанцы. Среди лидеров также оказались Набережные Челны, Нижнекамский, Альметьевский и Зеленодольский районы. Аутсайдерами пока являются Черемшанский, Апастовский, Кайбицкий, Атнинский, Новошешминский районы.

2515 участников опроса предложили свой собственный вариант в графе «Другое», заметила Фишман.

Новая опция стала доступна для татарстанцев на сайте госуслуг РТ 14 марта. Зарегистрированные пользователи смогут в режиме онлайн-опроса до 20 мая включительно голосовать за обустройство парков, скверов, площадей и других общественных пространств. Свой голос также можно оставить через мобильное приложение «Услуги РТ».