(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане из задымленной квартиры спасли 78-летнюю женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в подвальном помещение жилого дома на улице Садовая в поселке Айша поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 около полуночи. Очевидцы сообщили, что из подвала здания валит дым.

К месту пожара выдвинулись пожарные ПСЧ №53 и ПСЧ №153. Прибыв к месту ЧП, онеборцы обнаружили возгорание в подвальном помещении многоквартирного жилого дома.

40 жильцов смогли покинуть здание самостоятельно. Соседи сообщили спасателям, что в квартире на втором этаже может находиться пожилая женщина. Огнеборцы вывели 78-летнюю жительницу дома из задымленного подъезда на свежий воздух и передали в руки медикам скорой помощи.

Справившись с огнем, пожарные принялись разбирать завалы. В результате пожара сгорел мусор, мебель и постельное белье на площади в 25 квадратных метров.

Возможная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.

