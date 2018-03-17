Агрызская красавица вышла в финал конкурса «Татар кызы»

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Аида Магданурова из Агрыза принимает участие в конкурсе «Татар кызы», который проходит в Ижевске. Аида исполнила песню «Карлыгач» и вышла в финал, пишет газета «Агрызские вести».

Сейчас красавица из Агрыза и еще восемь финалисток из Удмуртии тщательно готовятся к предстоящему финалу, который состоится 30 марта.

Девушка призналась, что давно мечтала принять участие в этом конкурсе. Аида окончила экономический факультет ИжГТУ. После учебы вышла замуж и родила сына. Еще в школьные годы девушка становилась победителем и призером многочисленных вокальных конкурсов.

Сегодня Аида занимается воспитанием годовалого сына Даниила. И молодая мама в декретном отпуске решила попытать счастья в конкурсе. Участницы сначала заполняют анкету, затем получают приглашение на кастинг. Всего в конкурсе участвует 40 девушек.

Аида считает, что всем необходимо знать историю и традиции татарского народа. Она рассказала, что одно задание будет обязательно связано с историей. Затем жюри будет оценивать изу (нагрудник) и калфак (национальный женский головной убор), сшитые участницами. На третьем этапе проверят творческий потенциал конкурсанток. Аида исполнит песню.