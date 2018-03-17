Казань представила туристический потенциал на выставке в Париже

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). С 15 по 18 марта столица Татарстана впервые принимает участие в международной туристической выставке в Париже Salon Mondial du Tourisme-2018, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Казань стала единственным городом-участником из России. На выставке у столицы Татарстана отдельный стенд, возле которого гости экспозиции могут попробовать продукцию, произведенную в республике, услышать национальные песни в исполнении баяниста Айдара Валеева, а также угоститься чак-чаком. Посетителям дарят сувениры с символикой города и предлагают совершить виртуальный тур по Казани с помощью 3D-очков.

В крупнейшей выставке в Париже принимают участие представители 187 государств с пяти континентов. Для Казани – это еще одна возможность заявить о своем культурном, деловом и туристическом потенциале.

Также в рамках поездки делегация из Татарстана презентовала для ведущих операторов и сообществ Франции туристический потенциал Казани.