Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер, в частности, отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, который был достигнут благодаря личным усилиям Си Цзиньпина.

За переизбрание китайского лидера выступили депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. Его кандидатура была поддержана единогласно.