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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР

17 марта 2018, 09:34

В своей поздравительной телеграмме российский лидер, в частности, отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер, в частности, отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, который был достигнут благодаря личным усилиям Си Цзиньпина.

За переизбрание китайского лидера выступили депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. Его кандидатура была поддержана единогласно.


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