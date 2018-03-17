Магдеев о будущем парке на ЗЯБи: Все предложения рассмотрим, кроме постройки космодрома

(Набережные Челны, 17 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошло общественное обсуждение концепции парка возле будущего здания татарского драмтеатра.

В мероприятии приняли участие как жители поселка ЗЯБ, где и должен разместиться будущий парк, так и другие неравнодушные граждане. До обсуждения перед челнинцами выступил мэр Автограда Наиль Магдеев. Он сказал, что горожане должны дать «домашнее задание» архитекторам, чтобы они создали в поселке ЗЯБ настоящий центр культуры. Глава города напомнил, что руководством республики принято решение о том, что бывшее здание развлекательного комплекса «Колизей» будет реконструировано и использовано для размещения драмтеатра. Вместе со зданием будет обновлено и пространство вокруг будущего театра. Есть пожелание придать ему статус парка.

«Каким будет первый официальный парк в поселке ЗЯБ, решать вам, горожанам. Предлагайте все. Любые разумные предложения будут учтены, кроме постройки космодрома», – сообщил собравшимся Магдеев.

В ходе обсуждения жители предложили найти место в парке для размещения активных детских игр. Особенно организаторам встречи понравилась мысль использовать для этого не только типовые игровые конструкции, но и создать веревочный городок, использовав для его размещения кроны деревьев. Также от многих поступило пожелание поставить открытую сцену, фонтаны в парке, сделать велодорожки, а также дорожки для скандинавской ходьбы.

Возник спор по поводу того, стоит ли новый парк загружать спортивными элементами. Но в конце встречи руководитель исполкома города Ринат Абдуллин сказал, что для масштабных спортивных сооружений здесь место вряд ли найдется. Они будут размещены рядом, в школе полиции «Калкан», здание которого в этом году также ждет существенное обновление.



В ходе встречи также возникла идея объявить конкурс на название парка. При этом сити-менеджер Челнов призвал подойти к этому вопросу со всей серьезностью и названия типа «Зяблик» не предлагать.