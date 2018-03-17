«Вальсами» Крейслера Даниил Коган открыл третий концерт L'arte del arco в Казани

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Вчера в Казани, на сцене БКЗ им. С. Сайдашева, прошел третий концерт VI Международного фестиваля исполнителей струнно-смычковых инструментов L'arte del arco («Искусство смычка» – прим. Т-и). В качестве солистов камерный оркестр La Primavera и его художественный руководитель Рустем Абязов пригласили виолончелистку из Хорватии Монику Лесковар, чьи исполнительские способности высоко оценила сама София Губайдулина, и молодого российского скрипача, продолжателя известной династии – Даниила Когана.

Моника Лесковар прибыла в Казань еще в начале недели, здесь она уже успела дать мастер-класс ученикам городских музыкальных школ, а 16 марта вместе с маленькой «принцессой скрипки» из Великобритании Леей Чжу и российским скрипачом Родионом Замуруевым играла на втором концерте фестиваля в Нижнекамске. А вот появление на сцене юного Когана стало настоящим сюрпризом для казанцев.

«На сегодняшнем концерте должна была выступать польская скрипачка греческого происхождения Ирмина Тринкос, но за три дня до концерта она настолько сильно прищемила руку дверью такси, что врачи на целый месяц запретили ей даже шевелить рукой, не то, чтобы играть на скрипке. Нам пришлось срочно искать замену, как вы понимаете, российскую, потому что решить визовые вопросы за два дня невозможно. Но мы нашли более чем достойного музыканта», – объяснил создатель и главный организатор фестиваля маэстро Абязов, с иронией заметив, что загвоздки и приключения солистов по пути в Казань становятся традицией L’arte del arco.

Дело в том, что в марте 2016 года, собираясь в Казань по приглашению Рустема Абязова, в нелепую историю попал американский скрипач Жиль Апап. Являясь гражданином двух стран – США и Франции, сначала он пытался получить визу в Штатах, но не успел и уехал в Европу на гастроли. Во Франции Апап решил подстраховаться и передал свой консульский паспорт доверенному лицу. За три дня до открытия фестиваля выяснилось, что доверенное лицо в посольстве не появлялось, а самое главное – его самого нигде не могут найти, а с ним и второй, теперь уже последний паспорт Жиля Апапа. Впоследствии господин, забравший у Апапа паспорт, все-таки был обнаружен, как оказалось, он попал в автомобильную аварию и никак не мог об этом предупредить. Нужно отметить, что скрипач все-таки посетил фестиваль, но уже годом позже.

Впрочем, в этот раз сюрприз для казанской публики оказался скорее положительным – объявление о замене Тринкас на Даниила Когана в начале концерта вызвало бурю аплодисментов. Ведь Даниил Коган – имя в России известное. Молодой скрипач – внук великих музыкантов Леонида Когана и Елизаветы Гилельс, племянник знаменитого дирижера Павла Когана, сын всемирно известной пианистки Нины Коган и замечательного кларнетиста Юлия Милкиса. Да и сам Даниил сегодня – музыкант, работающий на престижнейших площадках страны. Для открытия он выбрал непростое сочинение Фрица Крейслера – «Три вальса: Радость любви. Муки любви. Прекрасный розмарин». Виртуозное исполнение Когана вызвало восхищение в зрительном зале.

Вторая гостья Рустема Абязова – Моника Лесковар – училась у Валтера Дешпаля, Мстислава Растроповича и Бернардо Парники, а сама с 2012 года преподает в консерватории Швейцарии. Известнейший композитор современности София Губайдулина назвала Монику «талантом, который появляется только благодаря благодати Божией», и поистине замечательной виолончелисткой.

«Потрясающую виолончелистку из Хорватии нам рекомендовал наш российский музыкант, с которым мы уже встречались на нашем фестивале, Борис Андрианов. Не сразу нам получилось связаться с Моникой, и я очень рад, что все-таки переговоры увенчались успехом. Моника к нам приехала и привезла крайне интересную программу», – рассказал маэстро Абязов.

Начала свое выступление Моника с концерта Карла Филиппа Баха. Однако больше всего зал ждал казанскую премьеру – первое исполнение в Казани сочинения Tree Raga Song современного итальянского композитора Джованни Соллимы, с которым Моника Лесковар уже успела записать несколько дисков для компании Sony.

«Джованни Соллима – очень интересный и особенный современный музыкант. Он и музыкант, и композитор, и исполнитель, поэтому его произведения особенно интересно играть, – поделилась Моника. – Джованни очень любит народную музыку, увлекается индийскими мотивами, он включил в свое произведение и балканские мотивы. Tree Raga Song – свежее и оригинальное произведение».

Можно сказать, что экватор шестого L'arte del arco был пройден успешно. Концерт завершился овацией.

17 марта в Органном зале Набережных Челнов и 18 марта в казанском ГБКЗ оркестр La Primavera и гости Рустема Абязова исполнят практически идентичные программы. Приглашения на финальные фестивальные концерты в этом сезоне получили российские музыканты, успешно покоряющие лучшие мировые и европейские сцены: молодой скрипач, успевший выступить с Кшиштофом Пендерецким и Валерием Гергиевым, Никита Борисоглебский и уже знакомый казанцам блестящий виолончелист Денис Шаповалов. Музыканты в сопровождении оркестра La Primavera исполнят фантазии Сарасате и Россини, сочинения Дебюсси и Баццини.

