Американские ученые нашли способ обрести цифровое бессмертие

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Стартап Nectome, основанный исследователями Массачусетского технологического института, заявил о разработке технологии для цифрового бессмертия. Об этом пишет журнал института MIT Technology Rewiew.

Особый состав способен превратить мозг в подобие стекла без повреждений, что позволит ему сохраняться в течение множества лет в ожидании, что ученые будущего смогут просканировать и оцифровать нейроны.

Процедура имеет только один недостаток: по словам сотрудников компании, она «на 100 процентов смертельна».

Тем не менее, насчитывается уже 25 добровольцев, готовых в будущем «законсервировать» свой мозг таким образом. Для участия в проекте необходимо сделать депозит в размере 10 тыс. долларов.

Желающим цифрового бессмертия не обязательно подвергаться процедуре прямо сейчас: это можно сделать в старости. Авторы исследования полагают, что воспользоваться ею могут в том числе и неизлечимо больные люди. Процедура приравнивается к эвтаназии, поэтому будет доступна в штатах, в которых принят соответствующий закон.