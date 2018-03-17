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Общество

В Елабуге прошел вечер памяти в честь женщин-фронтовиков

17 марта 2018, 03:40

В годы войны на фронт были отправлены более 300 женщин.

(Елабуга, 17 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Музее памяти Елабужского государственного музея-заповедника вспоминали участниц Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие ветераны, школьники и студенты.

Среди приглашенных на встречу была Лидия Горбунова, которая в годы войны работала мастером по вооружению. По ее словам, на войне не было разделений на мужчин и женщин. Ей, 18-летней девушке, не раз приходилось подвешивать бомбы.

За годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано около 16 тыс. жителей Елабуги и Елабужского района, среди них более 300 человек – это женщины. Основная их часть мобилизовалась в тяжелом для страны 1942 году, так как из-за огромных потерь в самом начале войны мужчин не хватало. Елабужанки в основном служили санитарками.

 


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