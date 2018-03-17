Коммунальные работники Елабуги отметили профессиональный праздник

(Елабуга, 17 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Во Дворце культуры Елабуги чествовали коммунальных работников, отметивших профессиональный праздник. Лучшим работникам в честь 95-летнего юбилея ЖКХ России вручили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, от имени главы района, а также Департамента ЖКХ.

Поздравляя местных коммунальщиков с праздником, глава района Геннадий Емельянов отметил, что сегодня отрасль ЖКХ в Елабуге находится на новом уровне своего развития. За последние несколько лет удалось сделать очень много. Например, с 2011 года Елабужским предприятием тепловых сетей заменено и построено 46,4 км сетей отопления и горячего водоснабжения. В результате порывы в сетях сократились в три раза.

«Многие наши проекты являются амбициозными и уникальными в своем роде и полностью меняют политику в жилищно-коммунальной сфере. Из последних наиболее значимых решений в сфере ЖКХ хочу выделить концессионное соглашение между Елабужским муниципальным районом и особой экономической зоной «Алабуга» о передаче имущества елабужского «Водоканала», что позволит вывести водоснабжение в районе на более высокий уровень. В марте при участии Президента РТ состоялся запуск газотурбинной станции, которая производит комбинированную выработку тепла и электроэнергии. Эта станция может обеспечить электроэнергией наш город в аварийной ситуации», – отметил глава района.

Он также поблагодарил работников коммунальной сферы за их ответственный труд.

Сегодня в коммунальной отрасли Елабуги трудятся около 1,3 тыс. человек. Жилищно-коммунальное хозяйство города – это более 1 млн 556 тыс. кв. м жилого фонда, почти 582 км инженерных сетей.