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В Татарстане смогут проголосовать более 12 тысяч условно осужденных

17 марта 2018, 08:07

43 человека, находящихся под домашним арестом, смогут проголосовать из дома.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане смогут проголосовать более 12 тысяч осужденных без лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Из 12,5 тысячи человек, которые стоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции, только 219 не обладают правом голоса — это подростки, иностранцы и лица без гражданства. Остальные смогут свободно прийти и отдать свой голос за кандидата в Президенты РФ на своих избирательных участках.

Исключение сделано только для подозреваемых и обвиняемых, которым судом наложен домашний арест, таких в Татарстане более 200 человек. Для разрешения посетить избирательный участок им нужно обратиться в органы дознания, следствия или суд.

Еще 43 подучетным запрещено покидать порог дома, поэтому в день выборов представители избирательной комиссии навестят их лично.


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