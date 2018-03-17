В Татарстане смогут проголосовать более 12 тысяч условно осужденных

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарстане смогут проголосовать более 12 тысяч осужденных без лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Из 12,5 тысячи человек, которые стоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции, только 219 не обладают правом голоса — это подростки, иностранцы и лица без гражданства. Остальные смогут свободно прийти и отдать свой голос за кандидата в Президенты РФ на своих избирательных участках.

Исключение сделано только для подозреваемых и обвиняемых, которым судом наложен домашний арест, таких в Татарстане более 200 человек. Для разрешения посетить избирательный участок им нужно обратиться в органы дознания, следствия или суд.

Еще 43 подучетным запрещено покидать порог дома, поэтому в день выборов представители избирательной комиссии навестят их лично.