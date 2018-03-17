Тинчуринцы в новом сезоне представят премьеру «Я всю жизнь тебя жду»

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина стартовали репетиции к очередной премьере сезона, сообщает Минкультуры РТ.
Постановка «Я всю жизнь тебя жду» по пьесе драматурга Ильгама Гали будет представлена в жанре мелодрамы. Ее режиссером выступил заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Рашид Загидуллин. На днях прошла первая читка пьесы.
В спектакле работают народные артисты Татарстана Джамиля Асфандьярова, Ильгизар Хасанов, Нуретдин Назмиев, а также молодые артисты театра. Среди них – Ильнур Байназаров, Диляра Фаттахова, Ландыш Ибатуллина, Айдар Фатхрахманов, Булат Зиннатуллин.
Коллектив планирует представить зрителю премьеру уже в мае.