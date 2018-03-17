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Культура

Тинчуринцы в новом сезоне представят премьеру «Я всю жизнь тебя жду»

17 марта 2018, 07:13

Коллектив планирует представить зрителю премьеру уже в мае.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина стартовали репетиции к очередной премьере сезона, сообщает Минкультуры РТ.

Постановка «Я всю жизнь тебя жду» по пьесе драматурга Ильгама Гали будет представлена в жанре мелодрамы. Ее режиссером выступил заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Рашид Загидуллин. На днях прошла первая читка пьесы.

В спектакле работают народные артисты Татарстана Джамиля Асфандьярова, Ильгизар Хасанов, Нуретдин Назмиев, а также молодые артисты театра. Среди них – Ильнур Байназаров, Диляра Фаттахова, Ландыш Ибатуллина, Айдар Фатхрахманов, Булат Зиннатуллин.

Коллектив планирует представить зрителю премьеру уже в мае.

 


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