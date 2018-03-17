Работники «Волго-Вятскуправтодора» оценят автодороги в РТ в преддверии паводка

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). «Волго-Вятскуправтодор» проводит профилактическую работу по подготовке федеральной дорожной сети к весеннему паводку. С 19 марта подрядные организации планируют приступить к открытию отверстий труб от снега. С 22 марта планируется провести осмотр автодорог и искусственных сооружений на них, сообщает пресс-служба компании.

Будет определено состояние потенциально опасных искусственных сооружений на период весеннего паводка.

«Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка дорожными службами заготовлено 8 тыс. куб. м инертных материалов, 46 куб. м пиломатериалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Кроме того, организовано 56 бригад с общим количеством 308 человек, выделено 168 единиц техники», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также запланирована работа по очистке мостов и русел водопропускных труб от снега и наледи. Особое внимание дорожники уделят участкам автомобильных дорог, входящих в перечень наиболее подверженных опасности подтопления. Под особое наблюдение взяты участки дорог, которые в прошлом году подвергались подтоплению.