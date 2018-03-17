На участие в проекте ДУМ РТ «Школа одного дня» поступило около 100 заявок

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). На участие в новом образовательном проекте Духовного управления мусульман РТ «Школа одного дня» поступило около 100 заявок, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

О старте интенсивного курса по обучению намазу и основам ислама Духовное управление мусульман объявило 7 марта. «Школа одного дня» позволит любому желающему в возрасте от 12 до 60 лет быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы ислама.

Занятия в «Школе одного дня» бесплатные. Проходить они будут в Галеевской мечети по воскресеньям, по три академических часа. Занятия организуют отдельно для мужчин и женщин. Обучать пришедших будут опытные хазраты, абыстаи и актив волонтерского молодежного движения ДУМ РТ.

«Уроки стартуют 25 марта. Прием заявок продолжается», - сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

