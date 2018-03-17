Концерн Audi показал первые изображения своего электромобиля

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Концерн Audi показал первые изображения электромобиля e-tron gran turismo, пишут «Известия».

Этот полноприводный спорт-седан будет построен на базе одноименного электрокроссовера. Технические характеристики Audi e-tron GT не разглашаются, но автоэксперты считают, что новый электромобиль, призванный составить конкуренцию американскому седану Tesla Model S, по скоростным и динамическим характеристикам будет близок к 600-сильному электрическому спорт-седану Porsche Mission E.

Разработкой электромобиля e-tron GT займутся инженеры спортивного подразделения Audi Sport. Они обещали сделать новый автомобиль «очень динамичным». Серийное производство Audi e-tron GT начнется в 2020 году.