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Концерн Audi показал первые изображения своего электромобиля

17 марта 2018, 05:25

Спорт-седан Audi e-tron GT призван составить конкуренцию американцу Tesla Model S.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Концерн Audi показал первые изображения электромобиля e-tron gran turismo, пишут «Известия».

Этот полноприводный спорт-седан будет построен на базе одноименного электрокроссовера. Технические характеристики Audi e-tron GT не разглашаются, но автоэксперты считают, что новый электромобиль, призванный составить конкуренцию американскому седану Tesla Model S, по скоростным и динамическим характеристикам будет близок к 600-сильному электрическому спорт-седану Porsche Mission E.

Разработкой электромобиля e-tron GT займутся инженеры спортивного подразделения Audi Sport. Они обещали сделать новый автомобиль «очень динамичным». Серийное производство Audi e-tron GT начнется в 2020 году.

 


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