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Здоровье и среда

Заядлые курильщики рискуют получить психоз

17 марта 2018, 23:01

Люди, выкуривающие от 10 сигарет в день, подвержены риску развития психозов больше, чем некурящие.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Люди, которые выкуривают от 10 сигарет в день, подвержены риску развития психозов больше, чем некурящие или выкуривающие меньшее количество сигарет, сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, проведенное финским академиком Юко Миеттуненом.

В исследовании принял участие 6081 человек. Все испытуемые были 1986 года рождения и жили в Северной Финляндии. Их разделили на три категории: некурящих, выкуривающих от одной до девяти сигарет в день и выкуривающих от десяти сигарет в день.

Добровольцы, кроме прочего, отвечали на вопросы, связанные с психическими проблемами, курением и употреблением алкоголя. Ученые выяснили, что наиболее подвержены риску развития психозов самые заядлые курильщики: отношение рисков (HR) в данном случае составило 3,15, то есть, вероятность возникновения психозов на 95 процентов выше, чем у некурящих.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.
 


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