Заядлые курильщики рискуют получить психоз

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Люди, которые выкуривают от 10 сигарет в день, подвержены риску развития психозов больше, чем некурящие или выкуривающие меньшее количество сигарет, сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, проведенное финским академиком Юко Миеттуненом.



В исследовании принял участие 6081 человек. Все испытуемые были 1986 года рождения и жили в Северной Финляндии. Их разделили на три категории: некурящих, выкуривающих от одной до девяти сигарет в день и выкуривающих от десяти сигарет в день.



Добровольцы, кроме прочего, отвечали на вопросы, связанные с психическими проблемами, курением и употреблением алкоголя. Ученые выяснили, что наиболее подвержены риску развития психозов самые заядлые курильщики: отношение рисков (HR) в данном случае составило 3,15, то есть, вероятность возникновения психозов на 95 процентов выше, чем у некурящих.



Результаты исследования опубликованы в научном журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.

