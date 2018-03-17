В Казани пройдет этап Всероссийского хорового фестиваля

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В столице Татарстана 31 марта состоится региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, сообщает Минкультуры РТ.



Певческое состязание состоит из трех этапов – регионального, окружного и всероссийского. В Казани прослушивания участников состоятся в Детской музыкальной школе № 2. Конкурсантов оценят ведущие специалисты в области хоровой и фольклорной певческой культуры РТ.

Победители регионального этапа будут соревноваться в своих федеральных округах. Окружной этап пройдет с 1 мая по 30 сентября, а финал состоится в ноябре в Москве.



Первый Всероссийский хоровой фестиваль состоялся в 2014 – 2015 годах. В нем приняли участие около 60 тысяч человек, более двух тысяч хоровых коллективов. Отклик от желающих принять участие был настолько велик, что организаторы решили сделать фестиваль ежегодным.