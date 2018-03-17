«Видящая» скрытые от глаз объекты лазерная система разработана в США

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Лазерная система, позволяющая «видеть» скрытые от глаз объекты, разработана в Стэнфордском университете (США), сообщает Naked Science.

«Представьте, что едущий по улице беспилотный автомобиль тормозит из-за того, что на примыкающей дороге дети уронили мяч, который катится на дорогу. Этого не могли видеть его пассажиры, но несчастья удалось избежать, благодаря сверхчувствительной лазерной системе», — рассказывают ученые о будущем своего изобретения.

Уже проведены испытания лазерной системы на дороге. Новинка «видит» светоотражающие объекты: дорожные знаки и полосы на одежде. Но к массовому использованию система пока не готова: ее надо «научить» эффективнее работать при дневном свете и с движущимися объектами.

Сейчас американцы трудятся над усовершенствованием технологии. «Проблема при визуализации без прямой видимости — построение трехмерной структуры скрытого объекта. Большую роль здесь играют вычислительные мощности», — поделился coавтор разработки, студент-выпускник Стэнфордской лаборатории вычислительной визуализации Дэвид Линдел.

Дело в том, что сейчас сканирование скрытого объекта занимает от двух минут до часа. Это зависит от освещения и отражающей способности объектов. Но ученые уже догадываются, как ускорить процесс сканирования. В этом им помогут процессоры, мощность которых аналогична вычислительным возможностям среднестатистичекого ноутбука.

Статья об изобретении американцев опубликована в журнале Nature.