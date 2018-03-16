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Политика

МИД РФ обвинило Украину во вмешательстве во внутренние дела России

16 марта 2018, 23:49

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение действиями украинских властей.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Украина открыто вмешивается в сугубо внутренние дела России, запрещая россиянам принять участие в выборах Президента РФ на территории дипмиссий. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение действиями украинских властей и призвали ООН, ОБСЕ и другие международные структуры дать свою оценку происходящему.

«Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается», – подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Министерство внутренних дел Украины распространило заявление, согласно которому россияне не смогут принять участие в выборах Президента РФ, так как 18 марта в дипломатические миссии их не пустят местные правоохранители.


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