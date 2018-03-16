Автобус с пассажирами вылетел в кювет на трассе в Новошешминском районе

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Новошешминском районе автобус с пассажирами съехал в кювет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в 17.38 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что вблизи поселка Ленино на трассе Казань – Оренбург произошло ДТП с автобусом.

Как выяснили пожарные ПСЧ № 124, когда прибыли на место, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В этот момент в автобусе находились 53 пассажира, в том числе три ребенка. Автобус ехал из Чимкента в Казань.

В ДТП никто из пассажиров не пострадал.

В 19.08 автобус при помощи трактора К-700 достали из кювета. В 19.45 пассажиров разместили в кафе «Уют» в четырех километрах от места аварии.