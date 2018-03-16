Памятник воинам-афганцам около здания «Татмедиа» перенесут в парк Победы

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Памятник воинам-афганцам, расположенный у здания «Татмедиа» по улице Декабристов, 2, будет перенесен в казанский парк Победы, сообщает пресс-служба Казгордумы.

Памятник планируется разместить рядом со входом в парк со стороны проспекта Х. Ямашева. Идея о переносе памятника возникла после обращения к Президенту РТ Рустаму Минниханову ветеранов боевых действий.

«Имеющийся в Казани по улице Декабристов памятник воинам-интернационалистам на сегодняшний день уже не учитывает чаяния ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в других странах и на территории Российской Федерации, и требует дополнения», – отмечается в сообщении.

В ходе обсуждений власти города предложили территорию парка Победы, которая соответствует всем условиям. Также ветераны предложили установить в дополнение к имеющейся композиции стену с именами погибших. В будущем планируется установить памятник солдату-интернационалисту.

Окончание работ планируется 15 февраля 2019 года.