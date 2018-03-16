Обнаружен антибактериальный эффект молока утконосов

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Специалисты из Австралии обнаружили в молоке утконосов антибактериальное вещество, способное побороть устойчивые к антибиотикам бактерии, сообщает РИА Новости.
Антибактериальные свойства молока обусловлены белком, имеющим необычную структуру. В ходе исследований биохимики смогли синтезировать его.
У самок утконоса есть молочные железы, но отсутствуют соски для вскармливания, а молоко выделяется на поверхность кожи через расширенные поры. Именно из-за такого способа выделения молока этим млекопитающим пришлось разработать дополнительные защитные механизмы.