Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда, Наука и образование

Обнаружен антибактериальный эффект молока утконосов

16 марта 2018, 22:51

На основе белка из молока утконосов можно создать препараты против устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Специалисты из Австралии обнаружили в молоке утконосов антибактериальное вещество, способное побороть устойчивые к антибиотикам бактерии, сообщает РИА Новости.

Антибактериальные свойства молока обусловлены белком, имеющим необычную структуру. В ходе исследований биохимики смогли синтезировать его.

У самок утконоса есть молочные железы, но отсутствуют соски для вскармливания, а молоко выделяется на поверхность кожи через расширенные поры. Именно из-за такого способа выделения молока этим млекопитающим пришлось разработать дополнительные защитные механизмы. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter