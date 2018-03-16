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Общество

«Этнобабушки» выступили с внуками на сцене Дворца культуры Менделеевска

16 марта 2018, 23:10

В творческих состязаниях также участвовали внуки конкурсанток.

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Менделеевске, во Дворце культуры имени С. Гассара, при участии Дома дружбы народов прошел конкурс «Этнобабушка», сообщает ИЦ «Менделеевск».

Свои мастерство и таланты продемонстрировали директор Актазиковского СДК Маргарита Григорьева, учитель марийского языка Ильнетской школы Тамара Абрамова, участница ансамбля «Эрвел» Вера Радникова.

Участницы показали номера в номинациях «Визитка», «Демонстрация национального костюма», «Презентация национального блюда», «Творческий номер», «Старинная игра». В творческих состязаниях также участвовали внуки конкурсанток.

В финале каждой участнице присудили номинации и наградили дипломами и памятными подарками.

В рамках мероприятия для бабушек также провели мастер-класс по обучению марийскому танцу.


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