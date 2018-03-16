«Этнобабушки» выступили с внуками на сцене Дворца культуры Менделеевска

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Менделеевске, во Дворце культуры имени С. Гассара, при участии Дома дружбы народов прошел конкурс «Этнобабушка», сообщает ИЦ «Менделеевск».
Свои мастерство и таланты продемонстрировали директор Актазиковского СДК Маргарита Григорьева, учитель марийского языка Ильнетской школы Тамара Абрамова, участница ансамбля «Эрвел» Вера Радникова.
Участницы показали номера в номинациях «Визитка», «Демонстрация национального костюма», «Презентация национального блюда», «Творческий номер», «Старинная игра». В творческих состязаниях также участвовали внуки конкурсанток.
В финале каждой участнице присудили номинации и наградили дипломами и памятными подарками.
В рамках мероприятия для бабушек также провели мастер-класс по обучению марийскому танцу.