Флаг WorldSkills прибыл на вторую точку мировой эстафеты – в немецкий Дуйсбург

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Сегодня флаг чемпионата рабочих профессий WorldSkills прибыл на вторую точку мировой эстафеты – в немецкий Дуйсбург. Прежде чем прибыть в Россию, где в 2019 году хозяйкой профессионального состязания станет Казань, в течение пяти месяцев флаг побывает во всех 20 странах, которые когда-либо принимали мировые чемпионаты WorldSkills.

Во время церемонии встречи знамени прошла презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills Kazan-2019. Мировые соревнования WorldSkills соберут лучших профессионалов со всей планеты для состязания в более 50 компетенциях.

Эстафета флага WorldSkills началась в прошлом году. Флаг был торжественно передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi-2017. Затем он был доставлен в Сочи, где официально стартовал проект «Эстафета флага». В декабре 2017 года флаг был отправлен на Международную космическую станцию, где пробыл на протяжении больше двух месяцев до возвращения на Землю в конце февраля 2018 года.

Первой точкой в мировой эстафете флага стал испанский Мадрид, куда он прибыл 12 марта. После остановки в Германии знамя WorldSkills побывает в Ирландии, США, Бельгии, Южной Корее, ОАЭ, Провинции Тайпэй, Финляндии, Австралии, Канаде, Португалии, Швейцарии, Бразилии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Франции и Японии.

Затем эстафета флага начнет свой маршрут по России: планируется охватить все 85 субъектов страны, а также 43 муниципальных районов и два городских округа Республики Татарстан. В Казань флаг будет доставлен в день церемонии открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan-2019 – 22 августа.