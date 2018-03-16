ВЦИОМ в день выборов Президента РФ проведет экзит-полл в 68 регионах

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В день выборов Президента РФ, 18 марта, Всероссийский центр изучения общественного мнения по заказу ЭИСИ проведет экзит-полл на 1200 избирательных участках, расположенных в 68 регионах страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале социологической организации.

В сообщении отмечается, что интервьюеры (по два на участок) будут предлагать проголосовавшим пройти анонимный опрос на планшетах либо заполнить имитирующий бюллетень опросный лист и бросить его в закрытую урну.

Данные, получаемые в результате опроса, будут направлены в блокчейн-хранилище. «Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных», – подчеркивается в сообщении.

В реализации этого проекта ВЦИОМ будет помогать агентство B2chain. Результаты будут представлены на специальном сайте – blockchain.wciom.ru.