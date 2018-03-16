«Нефтяник» повел в серии с «Соколом»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Сегодня альметьевский «Нефтяник» со счетом 2:1 обыграл в Красноярске местный «Сокол» в ¼ финала чемпионата Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба татарстанцев.

Встреча стала третьей в серии. Счет в матче открылся лишь во втором периоде, когда хозяева забросили первую шайбу. Однако через 12 секунд на гол Александра Семина метким броском ответил Ленар Мансуров, самый результативный игрок «Нефтяника» в данной серии.

На 55-й минуте встречи вновь отличился Мансуров, поставив точку в игре. 1:2 – «Нефтяник» вышел вперед. Дружина из Татарстана увеличила свое преимущество в серии до 3:0. Для выхода в полуфинал ей нужна еще одна победа.

«Сокол» (Красноярск) – «Нефтяник» (Альметьевск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Голы: 1:0 – Семин (Озолиньш, Андрющенко, 36.32). 1:1 – Мансуров (Гильманов, Железнов, 36.44). 2:1 – Мансуров (Каменев, 54.40).

