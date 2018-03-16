Песков обвинил Лондон в нарушении дипломатических правил приличия

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Обвинения в адрес Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие от министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, являются «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Речь идет о высказывании Джонсона по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он заявил, что Путин лично дал указание использовать яд «Новичок» для устранения экс-офицера Главного разведывательного управления.

Песков отверг причастность России к инциденту.



Ранее свою солидарность с мерами Великобритании в отношении России по делу Скрипаля выразил Президент Украины Петр Порошенко.