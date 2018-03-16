На первую игру на стадионе «Нижний Новгород» продали 5 тыс. билетов

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). На первую игру на стадионе «Нижний Новгород» за четыре дня продали 5 тыс. билетов. Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и Правительства Нижегородской области.

Об интересе, который проявляют нижегородцы, рассказал на заседании оперативной рабочей группы и. о. главы региона Глеб Никитин. В совещании также участвовал первый заместитель министра строительства РФ Леонид Ставицкий.

Первый матч на стадионе пройдет 15 апреля. В рамках первенства ФНД сойдутся друг с другом местный «Олимпиец» и петербургский «Зенит-2». Загрузка стадиона должна составить 15 тыс. человек.

Позднее здесь в качестве тестовых мероприятий пройдут еще две встречи. «Олимпиец» 28 апреля встретится с волгоградским «Ротором», а 6 мая – с владивостокским «Лучом-Энергией».