Московский «Спартак» летит в Татарстан с хештегом #НаКазань

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Мария Рудакова). Сегодня днем в Казань на игру 23 тура чемпионата России по футболу прилетел московский «Спартак», фото из самолета размещены в официальном Instagram команды и сопровождены хештегом #НаКазань.

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 19 игроков. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софьян Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Педро Роша.

В Москве из-за травм остались защитники Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься в Тарасовке по индивидуальной программе. Защитники Георгий Джикия и Георгий Тигиев продолжают курс реабилитации после операций. Что касается полузащитника Квинси Промеса, то он не летит в Татарстан, потому что «дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек», — сообщает пресс-служба красно-белых.

В официальном Instagram команда выложила фотографии и видео с хештегом #НаКазань. На видео запечатлены довольный Мельгарехо, напевающий что-то Луис Адриано, и сосредоточенный капитан команды Денис Глушаков. Уже из Москвы команда вылетала серьезно «утеплившись», судя по фотографиям, москвичи готовы к холодной погоде, которая их встретит в Казани. В столице Татарстана москвичи остановятся в гостинице «Мираж».

Что матч состоится 17 марта в 19:00 на стадионе «Казань-Арена»