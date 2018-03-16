Мухаметшин: Корпоративный патриотизм «Татэнерго» может служить примером для других предприятий

(Казань,16 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин уверен, что корпоративный патриотизм «Татэнерго» может служить примером для других предприятий. Свое мнение он высказал сегодня на встрече с работающей молодежью предприятия.

Глава парламента высоко оценил работу предприятия, которое придает большое значение развитию корпоративного духа и патриотизма, а также работе с молодежью.

Инициаторами проведения встреч с успешными людьми выступили молодые сотрудники предприятия. Они выразили желание встречаться с представителями власти и обсуждать с ними актуальные для общества вопросы. Мухаметшин одним из первых принял приглашение сотрудников АО «Татэнерго». Он сообщил, что с удовольствием пришел на встречу. «Встречи с молодежью такой крупной системы как "Татэнерго", системообразующего предприятия региона, для руководства республики и для меня лично представляются очень важным делом», – сказал он в начале своего выступления.

Председатель Госсовета республики особо отметил роль молодежи, которая трудится на крупных предприятиях. «Без вас, работающей молодежи, без энергетиков, без услуг по энергоснабжению, которые вы оказываете, республика полнокровно жить не может. Те люди, которые здесь работают, воспитываются в трудовом коллективе, являются надежной опорой, перед которой мы ставим задачи на будущее в непростые времена», – заметил он.

Мухаметшин считает, что Общественному молодежному парламенту при Госсовете РТ, молодежному Правительству РТ, студенческим сообществам, а также активистам из числа работающей молодежи необходимо привлекать в свои ряды большее количество людей. «К сожалению, есть молодежь, которая не участвует в общественной жизни. Необходимо помочь им сориентироваться и привлечь их к решению важных и актуальных задач», – добавил он.

В ходе встречи Фарид Мухаметшин подробно рассказал о своей биографии и трудовой деятельности. Собравшиеся смогли задать гостю интересующие их вопросы. Так, молодежь предприятия интересовалась строительством мусоросжигательного завода в Казани и высокоскоростной магистрали Москва – Казань, деятельностью парламента и секретами становления Мухаметшина успешным политиком.

Глава Госсовета РТ откровенно признался, что в начале своей трудовой деятельности даже не думал о том, что когда-нибудь станет министром торговли, Премьер-министром и главой парламента. Но привычка все и всегда выполнять на 100 процентов и работа над собой позволили ему расширить горизонты и занять высокие посты, отметил Мухаметшин. Он призвал молодежь быть активными, полезными для общества и участвовать в различных проектах. Тогда, по мнению спикера, успех не заставит себя ждать.

В завершение встречи сотрудники АО «Татэнерго» подарили главе татарстанского парламента футбольный мяч. Он же пожелал инициаторам встречи успехов и посоветовал вести здоровый образ жизни.