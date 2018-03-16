МВД Украины не пустит россиян в дипмиссии для голосования 18 марта

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Находящиеся на территории Украины россияне не смогут принять участие в выборах Президента РФ, так как 18 марта в дипломатические миссии их не пустят местные правоохранители. Это следует из заявления украинского Министерства внутренних дел, которое его глава Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Facebook’е.

В заявлении отмечается, что власти Украины сочли президентские выборы в России незаконными из-за проведения их на территории Крыма, присоединение которого к РФ украинская сторона не признает.

Диппредставительства в воскресенье, 18 марта, будут охранять нацгвардейцы и полицейские. Пропускать в здания они будут только их сотрудников.

В связи с этим МВД Украины призвало дипломатов и обычных россиян не обострять ситуацию, а следовать порядку и украинским законам.

По словам Авакова, временный поверенный в делах России на Украине проинформирован о принятом решении.