(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Полиция Лондона начала расследование по факту убийства Николая Глушкова, сообщает Интерфакс.
В пятницу Скотланд-Ярд обнародовал заявление, в котором говорится, что контртеррористическая группа Службы столичной полиции расценивает смерть господина Глушкова как убийство.
Расследование дела об убийстве начато после получения результатов патологоанатомического исследования тела 68-летнего российского бизнесмена. В нем сказано, что смерть мужчины наступила в результате «сдавливания шеи».