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Происшествия

Полиция Лондона начала расследование по факту убийства Николая Глушкова

16 марта 2018, 19:59

Сотрудники Скотланд-Ярда обнаружили на теле погибшего следы «сдавливания шеи».

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Полиция Лондона начала расследование по факту убийства Николая Глушкова, сообщает Интерфакс.

В пятницу Скотланд-Ярд обнародовал заявление, в котором говорится, что контртеррористическая группа Службы столичной полиции расценивает смерть господина Глушкова как убийство.

Расследование дела об убийстве начато после получения результатов патологоанатомического исследования тела 68-летнего российского бизнесмена. В нем сказано, что смерть мужчины наступила в результате «сдавливания шеи».
 


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