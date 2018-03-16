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Политика

Порошенко назначил командующего объединенными силами Украины в Донбассе

16 марта 2018, 19:10

Группировку украинских войск возглавил генерал-лейтенант Наев.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим украинскими объединенными силами в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook’е.

Об этом украинский лидер объявил на брифинге, состоявшимся в ходе поездки в Донбасс.

Наев будет руководить не только военнослужащими, но и иными украинскими силовиками. Перед ним поставлена задача укрепить войска, чтобы они были способны занять те территории в регионе, которые не контролируются центральной властью.

Как отмечает издание «Обозреватель», генерал Наев ранее был начальником штаба – первым заместителем командующего Сухопутных войск. Однако недавно, 7 марта, он стал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко. 


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