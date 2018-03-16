Порошенко назначил командующего объединенными силами Украины в Донбассе

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим украинскими объединенными силами в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook’е.

Об этом украинский лидер объявил на брифинге, состоявшимся в ходе поездки в Донбасс.

Наев будет руководить не только военнослужащими, но и иными украинскими силовиками. Перед ним поставлена задача укрепить войска, чтобы они были способны занять те территории в регионе, которые не контролируются центральной властью.

Как отмечает издание «Обозреватель», генерал Наев ранее был начальником штаба – первым заместителем командующего Сухопутных войск. Однако недавно, 7 марта, он стал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко.