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На майские праздники вводятся дополнительные поезда из Москвы и Петербурга в Казань

16 марта 2018, 21:10

Планируется назначить более 150 поездов дальнего следования.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). На период майских праздников назначается 157 дополнительных поездов дальнего следования, которые будут курсировать и в Казань. Они отправятся по самым востребованным у пассажиров направлениям с 27 апреля по 12 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Адлер, Белгород, Саратов, Тамбов, Чебоксары, Новозыбков, Саранск, Льгов, Пензу и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Брянск, Чебоксары и другие города.

«В текущем году выходные дни, приуроченные к майским праздникам, приходятся на периоды с 29 апреля по 2 мая и 9 мая. Таким образом, пиковые даты выезда из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы ожидаются 28 апреля и 4 мая, из регионов – 2, 6 и 9 мая», – говорится в сообщении пресс-службы.

В случае повышенного спроса на перевозки количество поездов дальнего следования в дни майских праздников может быть увеличено до 220 единиц.


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