Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл новокуйбышевскую «Нову» во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России и вышел в полуфинал, где подопечные Владимира Алекно встретятся с «Кузбассом» из Кемерова.

Первая игра четвертьфинала между «Зенитом» и «Новой» прошла в Казани 10 марта: хозяева, пусть и не без проблем, но все же победили. Несмотря на разницу соперников в классе, игра получилась упорной – дебютный сет на балансе взяли казанцы, вторую партию также на «больше-меньше» выиграли гости. На этом подвиги «Новы» закончились: подопечные Алекно добавили и победили в двух следующих партиях с более весомым преимуществом (25:18, 25:14). Больше всего проблем действующим чемпионам России в первом матче доставил диагональный «Новы» Романас Шкулявичус, который настрелял 25 очков. «Нужно придумать, как остановить Шкулявичуса. Что в последней игре с нами, что сейчас – просто разгул. Забивал абсолютно все. Такое ощущение, что с нами он выдал две свои лучшие игры в сезоне», – отметил достоинства соперника капитан «Зенита» Александр Бутько.

В параллельных матчах «Кузбасс» и питерский «Зенит» всухую разобрались с «Белогорьем» и «Факелом» соответственно, а московское «Динамо» в четырех сетах победило «Локомотив». Первым полуфиналистом чемпионата России стал «Кузбасс» – второй матч против «Белогорья» подопечные Туомаса Саммелвуо также «взяли под ноль». В полуфинале кемеровчанам с большой долей вероятности предстояло противостояние с Казанью: в то, что лучшая команда мира может упустить четвертьфинальную серию, верилось с трудом.

Оба тренера выставили на матч сильнейшие составы. Владимир Алекно отрядил на площадку Мэтью Андерсона и Вильфредо Леона в доигровке, связующего Бутько, блокирующих Артема Вольвича и Алексея Самойленко, Максима Михайлова в диагонали и Алексея Вербова на позиции либеро. Наставник «Новы» Константин Брянский достойно ответил: с первых минут у хозяев матч начинали доигровщики Тодор Скримов и Денис Бирюков, связующий Чеславс Свентицкис, диагональный Шкулявичус, блокирующие Сергей Бусел и Владимир Съемщиков (либеро был Дмитрий Макаренко).

«Нова» начала этот матч из рук вон плохо – 1:5 в дебютном отрезке вынудили Брянского использовать тренерский тайм-аут. Указания наставника хозяева выполнили идеально и практически выровняли положение после двух результативных атак Шкулявичуса и эйса Съемщикова. Вскоре на подачу у «Зенита» вышел Леон, и с его помощью казанцы выиграли три подряд брейковых очка. В одном из эпизодов кубинец своей мощнейшей подачей «уложил» на площадку сразу пятерых соперников. Похоже, такой артобстрел надломил хозяев – во второй части сета игра «Новы» совсем развалилась, и «Зенит» заполучил двукратное преимущество в счете (10:20). В концовке сета Свентицкиса у хозяев сменил Владислав Жлоба: замена произошла больше для проформы, поскольку вернуться в игру в этом сете самарцам было практически невозможно. «Зенит» допустил в финале партии несколько ошибок, но все же уверенно взял игровой отрезок с преимуществом в 10 очков.

С небольшого провала, аналогичного по счету хозяйскому, второй сет начали «зенитовцы» – 6:2 в пользу «Новы». За этот игровой отрезок самарские волейболисты успели зачехлить блоком Михайлова и Леона, а Шкулявичус зарядил мощнейшую подачу. Однако догнать соперника гости смогли еще до технического перерыва – серия подач Михайлова превратила 2:6 в 7:7. После паузы подопечные Брянского буквально растерзали соперников: рывок 11:5 включал пару блоков на Леоне, ошибку кубинца в приеме и несколько техничных атак игроков «Новы». Ко второму техническому перерыву преимущество «Новы» составило шесть очков, а «зенитовцев» как будто подменили – команда ошибалась в простых ситуациях и была далека от самой себя образца первого сета. Но в нужный момент казанцы сумели включить повышенные обороты и вернуться в игру: сразу четыре очка на подаче Вольвича, и на табло у «Зенита» уже -2. Эти два очка отставания были отыграны блоком, но при счете 23:23 «Нова» забила дважды и сравняла счет в матче.

В третьем игровом отрезке качели на площадке продолжились – вперед выходили то одни, то другие, причем добиться весомого преимущества у команд не получалось. В итоге к первому техническому перерыву условным лидером с отрывом в одно очко пришел «Зенит». Вскоре этот «отрыв» хозяева ликвидировали: Жлоба во втором и третьем сетах с хорошего приема активно заигрывал первый темп, и это давало результат. Связующий «Новы» пасовал центральным даже в самых неочевидных ситуациях – одна из таких привела к ошибке Съемщикова, которая отправила команды на вторую техническую паузу при минимальном перевесе Казани. На краю сетки у хозяев продолжал «гулять» Шкулявичус: задачу остановить самарского диагонального по первым трем сетам матча подопечные Алекно не выполнили. Кроме того, у казанцев не особо летела подача – элемент, которым «зенитовцы» часто выигрывают матчи, в этой игре нередко давал сбой. Судьба переломной партии решилась в концовке: сначала при счете 23:23 Бутько отправил подачу в сетку и поставил свою команду на грань поражения в партии. Спас партнеров надежный Михайлов – его удачная атака на сетболе соперника затащила игру на баланс. При равном счете (25:25) Брянский взял просмотр, который создал спорную ситуацию на площадке и послужил причиной легкой перепалки. Мяч в итоге отдали «Зениту», а в следующем эпизоде в аут атаковал Шкулявичус.

Несмотря на финиш такого важнейшего сета, в игре не поменялось ровным счетом ничего – одна из команд выходила вперед, другая неизбежно догоняла. При счете -4 сразу два эйса подряд в площадку соперника впечатал Михайлов, под подачу которого Брянский вскоре взял перерыв. Почин «пулемета Максима» эйсом поддержал Леон – после подачи навылет от кубинца команды отправились на первую техническую паузу при трехочковом перевесе Казани. Крайне неудачно в этот вечер играл Андерсон: подача у американца так и не прорезалась, в атаке доигровщик тоже не был привычно надежен. За партнера по команде отдувались остальные – безупречен в атаке был Михайлов, помогал ему Леон. Кубинца, кстати, нередко придерживали на блоке: некоторые атаки Вильфредо были уж слишком прямолинейны. Хозяева отчаянно пытались не дать сопернику уйти вперед, и это у них получилось: редкая ошибка диагонального «Зенита» сократила и без того небольшой отрыв казанцев до минимума. Ликвидировать перевес гостей полностью игрокам «Новы» не удалось – Леон мастерски чередовал мощные атаки с хитрыми и набирал очень важные для своей команды очки. Точку в непростом матче поставил все тот же Леон – «Зенит» вышла в полуфинал, где сыграет против кемеровского «Кузбасса».

Волейбол, мужчины. Чемпионат российской Суперлиги 2017/2018, плей-офф. Одна четвертая финала, 2-й матч.

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Зенит-Казань» – 1:3 (15:25, 25:23, 25:27, 21:25).