Останки Cальвадора Дали повторно захоронили в музее в Фигерасе

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). В испанский театр-музей возвращены останки известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, эксгумированные 20 июля 2017 года для установления отцовства по иску Пилар Абель, сообщают РИА Новости.

Летом прошлого года по решению суда прошла эксгумация останков Сальвадора Дали и проведена генетическая экспертиза. Испанка Пилар Абель, утверждавшая, что она является дочерью художника, получила отрицательный результат ее родства с Дали.

Повторное захоронение художника в театре-музее происходило ночью, где присутствовали руководитель фонда «Гала — Сальвадор Дали» Жоан Мануэль Севильяно, генеральный секретарь фонда Луис Пенюэлас, а также патологоанатомы, среди которых Нарсис Бардалет, бальзамировавший тело художника после его смерти в 1989 году. К утру музей был открыт для посетителей.