Минобрнауки РТ выделит гранты по 200 тыс. рублей за сохранение и развитие языков

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Минобрнауки Татарстана проводит конкурс по предоставлению грантов по поддержке инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов, проживающих в республике.

В этом году размер пяти грантов составляет по 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства.

Мероприятие проводится по госпрограмме «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014 – 2020 годы».

Документы для участия в конкурсе принимаются до 22 марта. С дополнительной информацией и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте министерства.