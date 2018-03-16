Tele2 в пять раз увеличила число базовых станций LTE в Приволжье

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Tele2 по итогам 2017 года увеличила количество базовых станций LTE в Приволжье в пять раз. На территории макрорегиона оператор запустил связь четвертого поколения еще в трех субъектах и построил новые базовые станции в регионах, где уже действовала технология. В результате расширения сети 4G-трафик оператора за прошедший год вырос в 13 раз.

В 2017 году Tele2 взяла курс на развитие сети четвертого поколения. За прошлый год оператор запустил LTE в 25 субъектах РФ, в том числе в трех регионах Приволжья. Сегодня связь четвертого поколения доступна жителям 56 субъектов РФ.

Число базовых станций 4G в Приволжье за прошедший год выросло в пять раз. Новый стандарт скоростного Интернета стал доступен жителям Кировской области, Татарстана и Удмуртии. Пользоваться услугой в этих регионах сегодня могут 81 процент, 70 процентов и 76 процентов населения соответственно. LTE-сеть оператора в этих субъектах РФ преимущественно работает в частотных диапазонах 1800 и 800 МГц. Использование данных диапазонов обеспечивает широкое покрытие и устойчивую проникающую способность, что позволяет достигать высокого уровня сигнала не только на улицах, но и в помещениях.

Кроме того, компания продолжила развитие технологии в регионах, где уже действовала сеть 4G. В Нижегородской и Ульяновской областях количество базовых станций LTE выросло втрое. Услуги скоростного интернета четвертого поколения сегодня доступны 80 процентам нижегородцев и 60 процентам жителей Ульяновской области. В Чувашской Республике в течение 2017 года оператор удвоил количество базовых станций. Строительство преимущественно велось в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и ряде районных центров республики.

Развитие LTE-сети способствовало значительному увеличению потребления мобильного Интернета и росту пользовательской активности абонентов Приволжья. Интернет-трафик в 4G-cети оператора по итогам 2017 года вырос в 13 раз. Общий интернет-трафик на одного абонента увеличился на 63 процента.

Технический директор макрорегиона «Волга» Tele2 Андрей Иванов заметил: «В 2017 году Tele2 активно инвестировала в развитие LTE-сети России, обеспечив связью четвертого поколения еще 25 регионов страны. В Приволжье скоростной Интернет нового поколения стал доступен жителям Кировской области, Татарстана и Удмуртии. Значительно увеличено покрытие и емкость сети в Нижегородской, Ульяновской областях и Чувашии. В начале этого года доступ к услуге получили жители Марий Эл. Технология LTE становится массовой, и мы видим, как стремительно растет спрос на эту услугу – за год проникновение устройств с поддержкой 4G увеличилось вдвое, а интернет-трафик вырос в 13 раз. В этом году мы продолжаем развитие сетевой инфраструктуры, чтобы обеспечить качественным скоростным Интернетом не только крупные города, но и небольшие населенные пункты».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.