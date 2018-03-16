Кремль ответил на обвинения Джонсона по делу Скрипаля

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, заявившего о вероятной причастности российского лидера Владимира Путина к решению использовать яд «Новичок» для устранения бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла о непричастности к отравлению Скрипаля.

Упоминание же Путина в соответствующем контексте Песков назвал «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом «Новичок-5» в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек.