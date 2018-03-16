Этноавангардист Мадияр Хазиев открыл персональную выставку в Казанском Кремле

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня народный художник Татарстана и почетный гражданин Набережных Челнов, воспитавший десятки начинающих живописцев в Детской художественной школе Автограда, Мадияр Хазиев открыл персональную выставку в Казани. Признанный татарстанский мастер изобразительного искусства выставил свыше 50 работ в разных техниках на площадке Национальной галереи «Хазинэ».

Выставке художник дал название «Возвращение к истокам». Основной тематикой его произведений на протяжении многих лет является жизнь деревни с ее неспешным бытом и национальными традициями. Уроженец Сабинского района РТ в своих работах пытается воссоздать душевное состояние, в котором пребывал в детстве, и передать ценности татарского народа.

«Всякий раз, когда вы посещайте наш выставочный зал, мы не перестаем удивляться вашей любви к Родине, – подчеркнула на вернисаже директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. – Пусть сегодня это и достаточно непопулярная фраза, несколько заезженная, но вы своим творчеством ее полностью оправдываете. Вы человек, который по-настоящему любит и уважает культуру своего народа».

Как утверждают искусствоведы, связь с традиционным художественным творчеством в работах Хазиева явно прослеживается в цветовых сочетаниях и в особенностях формообразования: он не прописывает лица, его работы условны. Яркий, контрастный колорит, цветовые диссонансы на эмоциональном уровне заставляют волноваться любого зрителя, даже неподготовленного. Работая в стилистике так называемого этнического авангарда, он в полной мере уважает опыт предыдущих поколений и создает новое на основе старых традиций.

Еще одним проявлением глубоко национальной традиционности искусства Хазиева являются работы с использованием техники шамаиля. На оборотной стороне стекла мастер пишет тушью или масляными красками, позже подкладывая под элементы картины разноцветную фольгу. Так художник, оставаясь абсолютно современным по исполнению, дарит зрителю возможность возвратиться к истокам.

«Я давно не бывала на выставке, где, прогуливаясь по залам, можно почувствовать, что ты очищаешься, снимаешь с себя коросту городской жизни и чувствуешь, как становится легко на душе. Здесь можно почувствовать чистоту нашего народа, нашей природы, – поделилась гостья открытия – профессор Казанского института культуры и искусства, доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова. – Мадияр Хазиев – один из тех художников, который решил отойти от штампов и найти себя, стать художником национальным. Некоторые искусствоведы, наверное, небезосновательно относят его работы к этническому авангарду. Но вообще его работы выполнены в постмодернистском стиле. Начав с реализма, он стал современным художником, но опять обратился к корням, к истокам. Используя наследие, он несет свое видение».

Выставка будет открыта для всех желающих по 15 апреля.