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Фарид Мухаметшин пригласил работающую в «Татэнерго» молодежь посетить Госсовет РТ

16 марта 2018, 18:14 , Фото: Рамиль Гали

Фарид Мухаметшин пригласил работающую в «Татэнерго» молодежь посетить Госсовет РТ Председатель Госсовета Татарстана заметил, что парламент республики – открытый орган власти.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин пригласил молодежь, работающую в АО «Татэнерго», посетить парламент республики. Приглашение от Председателя ГС РТ прозвучало на встрече с работающей молодежью предприятия.

Фарид Мухаметшин заметил, что парламент республики – открытый орган власти и всегда готов принять в своих стенах жителей республики, тем более – активную работающую молодежь.

Напомнив о том, что в Госсовете Татарстана традиционно проходят дни открытых дверей, его Председатель пригласил собравшихся понаблюдать за дискуссиями, которые проходят в парламенте во время обсуждения тех или иных актуальных вопросов.

Фарид Мухаметшин не исключил того, что самые активные молодые работники «Татэнерго» могут посетить и заседание парламента.


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