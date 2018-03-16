Фарид Мухаметшин пригласил работающую в «Татэнерго» молодежь посетить Госсовет РТ

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин пригласил молодежь, работающую в АО «Татэнерго», посетить парламент республики. Приглашение от Председателя ГС РТ прозвучало на встрече с работающей молодежью предприятия.

Фарид Мухаметшин заметил, что парламент республики – открытый орган власти и всегда готов принять в своих стенах жителей республики, тем более – активную работающую молодежь.

Напомнив о том, что в Госсовете Татарстана традиционно проходят дни открытых дверей, его Председатель пригласил собравшихся понаблюдать за дискуссиями, которые проходят в парламенте во время обсуждения тех или иных актуальных вопросов.

Фарид Мухаметшин не исключил того, что самые активные молодые работники «Татэнерго» могут посетить и заседание парламента.