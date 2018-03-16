В Казани зафиксировано некритичное превышение содержания формальдегида в воздухе

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ зафиксировал в Казани превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе в два раза. Такой уровень содержания вещества в воздухе не критичен, отметила начальник комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды Гидрометцентра республики Надежда Девятова.

«Превышение ПДК зафиксировано во всех районах города, но это не критический уровень. Высокое загрязнение атмосферы – это когда ПДК превышен в десять и более раз. По этилбензолу совсем небольшое превышение. Это не те уровни загрязнения, при которых природоохранные органы начинают что-то предпринимать», – отметила она.

Нормы ПДК 15 марта были превышены в Кировском, Вахитовском и Московском районах. В Кировском районе, в пункте мониторинга загрязнения окружающей среды на улице Степана Халтурина, содержание формальдегида было превышено в четыре раза, в остальных пунктах – в два раза. Кроме того, зафиксировано превышение ПДК по этилбензолу в 1,13 раза на улице Декабристов.

«Формальдегид поступает в атмосферу от предприятий химической и нефтехимической промышленностей, при биологической очистке сточных вод, от автотранспорта, образуется от неполного сгорания жидкого топлива. Кроме того, формальдегид образуется в результате комплекса фотохимических реакций в атмосфере при взаимодействии с метаном, оксидами азота и другими веществами», – отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.